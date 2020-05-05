تحويل مستندات «وورد» الأقدم إلى أحدث التنسيقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حتى عام 2007، كانت شركة «مايكروسوفت» تمنح المستندات المعدة باستخدام برنامج «وورد» الامتداد «doc». لكن منذ إطلاق مجموعة Office 2007، غيرت الشركة الامتداد إلى «docx»، وصحب ذلك عدد جديد من الميزات التي أضافتها «مايكروسوفت» إلى البرنامج، مثل أدوات الخصوصية وضغط الحجم وإمكانية استعادة الملفات. وعندما يفتح مستخدم الإصدارات الأحدث من «وورد» الملفات المعدة باستخدام إصدارات أقدم، يتفاجأ بظهور علامة اختلاف الإصدارات Compatibility Mode في أعلى المستند، لتنبيهه إلى أن الملف لا يعمل بالإصدار نفسه الذي يستخدمه، ومن ثم لا يمكنه استخدام ميزات الإصدار الأحدث. فإذا تعرضت لهذا الموقف، وأردت تحديث الملف الموجود بصيغة «doc» إلى إصدارات Word 2013 أو 2016 أو 2019، فاتبع ما يلي: افتح البرنامج ثم المستند المعد بتنسيق أقدم، لتلاحظ ظهور رسالة قصيرة أعلى النافذة، تؤكد اختلاف الإصدارات، ووضع التكامل Compatibility Mode، ثم انقر فوق قائمة «ملف» File في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق تبويب «المعلومات» Info أعلى لوح القوائم الموجود يسار النافذة.

وبعدها اتجه إلى الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق أيقونة المستند الذي يحمل كلمة «التحويل» Convert، وعندها ستظهر نافذة صغيرة لتأكيد تغيير تنسيق الملف الأقدم واستخدام ميزات الإصدار الأحدث، وإذا وافقت على الرسالة فانقر فوق زر الموافقة. وبموجب ذلك، ستختفي رسالة «وضع التكامل» Compatibility Mode، لكن امتداد الملف سيظل على حاله «doc»، وبعد ذلك انقر فوق مفتاحي (Ctrl، وS) وسيتم حفظ الملف بالامتداد الجديد «docx».