«لوجيتك» تطلق فأرة ألعاب جديدة

المصدر: لوزان ■د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك» السويسرية، عن إطلاق الإصدار الجديد من فأرة الألعاب «G203 Lightsync» الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الفأرة الجديدة تأتي بمستشعر يعمل بدقة 8000 نقطة في البوصة المربعة، ومعدل استقصاء يبلغ 1000 هرتز، مع ستة أزرار مع تحسين إضاءة RGB بصورة كبيرة.

وأضافت الشركة أن فأرة الألعاب «G203 Lightsync» يمكن مواءمتها حسب الاحتياجات الخاصة، بدءاً من خصائص المستشعر ووصولاً إلى وظائف الأزرار الستة، وإلى إضاءة RGB التي يمكن أن تضيء بما يصل إلى 16.8 مليون لون، بل إنه يمكن مواءمة إضاءة RGB وفقاً للمحتويات، التي تظهر على الشاشة، بحيث يتطابق لون الإضاءة مع اللعبة أو الفيديو الحالي على الشاشة. وتمتاز الفأرة الجديدة بتأثيرات الإضاءة، التي تطلق عليها «لوجيتك» اسم «موجات ألوان قوس قزح»، إضافة إلى قيام الشركة بطرح إصدار باللون الأبيض، حتى يتمكن المستخدم من تنسيق الفأرة بصورة أفضل مع إعدادات الألعاب الخاصة به، ولم تطرأ أي تعديلات على التجهيزات التقنية بهذا الإصدار.