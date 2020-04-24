إضافة التطبيقات المصغّرة إلى شاشة «آي باد»

أضاف نظام التشغيل «iPadOS 13»، الخاص بأجهزة «آي باد»، بعض الإضافات التي تغيّر شكل الشاشة. ومن ذلك مثلاً إضافة «التطبيقات المصغّرة» Widgets إلى الشاشة الرئيسة للجهاز بشكل دائم، خصوصاً التطبيقات المتعلقة بالتغييرات اليومية التي يطلق عليها اسم (Today View Widgets). فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد»، العاملة بنظام التشغيل «iPadOS 13»، ورغبت في تشغيل هذا الملمح، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر داخل لوح القوائم الوارد يسار الصفحة فوق تبويب «الشاشة الرئيسة وقائمة التطبيقات المثبتة» Home Screen and Dock.

وبعدها انتقل إلى يمين الشاشة وابحث عن خيار «الإبقاء على عرض التطبيقات المصغّرة الخاصة بالشؤون اليومية على الشاشة الرئيسة»Keep Today View on Home Screen، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين حتى يظهر اللون الأخضر، وانقر فوق خيار «التحرير» Edit الموجود في نهاية قائمة التطبيقات المصغّرة على الشاشة الرئيسة لتغيّر ترتيب هذه التطبيقات المصغّرة واختيار ما تفضل عرضه منها.