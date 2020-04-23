إرسال البريد كمرفق في أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

عندما يتلقى المستخدم رسالة إلكترونية معينة ويرغب في إرسالها إلى شخص آخر، يمكنه ذلك بسهولة عن طريق إعادة التوجيه، لكن أحياناً لا يرغب في إعادة التوجيه ويفضّل إرسال الرسالة الإلكترونية في شكلها الأصلي كمرفق برسالته، كما يفعل مع المرفقات العادية، مثل الملفات النصية وملفات الصور وغيرهما، والحقيقة أن تنفيذ هذه المهمة أمر سهل إذا كان ذلك عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك».

فإذا كنت من مستخدمي هذا النظام وأردت إرسال إحدى الرسائل الإلكترونية التي تلقيتها كمرفق في رسالة إلكترونية أخرى، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «البريد» Mail عبر جهاز «ماك»، ثم افتح نافذة إنشاء رسالة جديدة، وابدأ كتابة الرسالة التي تريدها، ومن ثم اسحب رسالة البريد التي ترغب في إرفاقها من نافذة البريد الرئيسة إلى نافذة الرسالة التي تكتبها ثم أفلتها بها. وإذا كنت قد قمت بحفظ الرسالة الإلكترونية في مكان آخر بالفعل، ابحث عنها واستخدم طريقة السحب والإفلات نفسها. يمكنك أيضاً بدلاً من ذلك النقر فوق زر «المرفقات» Attach ثم تحديد مكان الرسالة التي ترغب في إرفاقها، والنقر بعد ذلك فوق زر «اختيار ملف» Choose File ذي اللون الأخضر في الجانب الأيمن من النافذة.