اكتشاف صحة الرسائل الخاصة بـ «كورونا» عبر «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

مع الانتشار السريع لفيروس «كورونا» في معظم الدول، ظهرت عشرات الشائعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بالفيروس، وساعدت في ذلك بقوة منصات التواصل الاجتماعي التي يسهل من خلالها تبادل هذه الشائعات، واستغلال حالة القلق عند البعض.

لذا قررت منصة «واتس أب» إيقاف تسارع هذا الأمر عبر إحدى الأدوات البسيطة التي تكبح جماح الرسائل غير الصحيحة، حيث تقوم المنصة، عندما تلاحظ وجود رسالة شائعة يتم تبادلها بمساعدة المستخدم، بالتأكد من صحتها بدلاً من تبادلها من دون وعي.

غير أن هذا الملمح لايزال في طور التجريب وغير منتشر بدرجة كافية، فإذا كنت في عجلة من أمرك وترغب في الاستفادة منه، يمكنك تنزيل الإصدار WhatsApp 2.20.96 beta، واستكشاف مدى صحة الرسائل التي تصل إليك باتباع الخطوات التالية: انقر زر البحث الموجود على يمين الرسالة التي وصلت إليك، ويبدو في شكل عدسة صغيرة، لتظهر أمامك نافذة جديدة أسفل الرسالة، انقر داخلها فوق خيار «البث عبر الويب» Search Web في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، حيث ستنتقل تلقائيا إلى محرك بحث «غوغل»، وستظهر أمامك نتائج البحث عن الرسالة، فإذا وجدت أن عدد المصادر الموثوقة، التي تشير إلى ما ورد بالرسالة، محدود، فهذا يعني أن الرسالة غالباً غير صحيحة، وهنا لاحظ أن زر البحث لن يتوافر مع كل رسالة تصل إليك، وإنما ستوفره منصة «واتس أب» فقط في حالة الرسائل التي تحظى بالشعبية والتداول.