تصفية نتائج الفيديو حسب المدة والجودة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتميز محرك بحث «غوغل» بقدرته الكبيرة على تصفية نتائج البحث بعدد كبير من أدوات التصفية والفلاتر.

وتختلف هذه المرشحات بحسب الفئة التي يفضل المستخدم البحث بينها، فأدوات التصفية في الصور تختلف عنها في النصوص، وكذلك الحال بالنسبة للفيديو أو للتسوق. ويحدد «غوغل» في مجال الفيديو معايير كثيرة ليحصل المستخدم على بغيته بسهولة.

فإذا كنت تبحث عن فيديو معين عبر محرك بحث «غوغل»، فإن بإمكانك الوصول لنتائج أكثر دقة باتباع التالي: افتح المتصفح وتوجه إلى محرك بحث «غوغل»، واكتب مصطلح البحث داخل حقل النص، وانقر زر «الإدخال» Enter. وبعد ظهور نتائج البحث، انقر تبويب «الفيديو» Video ضمن شريط القوائم الظاهر أعلى نتائج البحث، ثم انقر فوق قائمة «الأدوات» Tools في نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم في الواجهة العربية لمحرك البحث، ومن ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار مدة الفيديو لتختار من بين الفيديوهات القصيرة والمتوسطة والطويلة، وبعدها انقر رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار أي وقت لتختار من بين قائمة من الأوقات، كالفيديوهات التي نشرت في آخر ساعة أو آخر شهر أو آخر سنة، ثم انقر فوق القائمة المنسدلة المجاورة لخيار مستوى الدقة لتختار بين الدقة العالية ومستويات الدقة الأخرى. ويمكنك أيضاً اختيار الفيديوهات التي بها نص توضيحي إذا نقرت رأس القائمة المجاورة لخيار: جميع الفيديوهات. وفي فئة أي مصدر يمكنك تحديد المصدر الذي ترغب في أن ترى الفيديو عبره، كأن يكون مصدره «يوتيوب».