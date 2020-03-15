إضافة علامات مرجعية إلى مستندات «وورد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج الكثير من المستخدمين إلى إضافة بعض العلامات أو «الإشارات المرجعية» Bookmark إلى مستندات برنامج «وورد» Word الطويلة، حتى لا يزعجوا أنفسهم بالبحث داخل المستند المتعدد الصفحات عن ما يريدون.

لذا تسمح شركة «مايكروسوفت» لمستخدميها بإضافة تلك العلامات حتى في إصدارات برنامج «وورد» الأقدم نسبياً. فإذا كنت من مستخدمي إصدارات برنامج «وورد: 2010 أو 2013 أو 2016»، فاتبع الخطوات التالية لإضافة علامات مرجعية إلى المستند الذي ترغبه: افتح المستند الذي تريد إضافة العلامة إليه، ثم ضع مؤشر الفأرة في الموضع الذي تفضل ظهور العلامة عنده، ثم انقر فوق قائمة «الإدراج» Insert ضمن شريط القوائم الوارد أعلى الشاشة.

وبعد ذلك، انتقل إلى قسم «الروابط» Links الموجود بشريط القوائم الفرعية الذي ظهر أعلى النافذة، ثم انقر فوق أيقونة «الإشارات المرجعية» Bookmark التي تبدو في شكل ورقة بيضاء فوقها راية زرقاء.

وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، أضف اسماً للإشارة المرجعية التي ترغبها في الحقل الوارد تحت مسمى Bookmark Name، ثم انقر زر «الإضافة» Add في أعلى الشاشة، مع ملاحظة استخدام الحروف والأرقام دون أي مسافات أو حروف خاصة.