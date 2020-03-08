ترجمة أجزاء من نصوص «وورد» في أجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يزخر تطبيق «وورد» Microsoft Word الخاص بأجهزة «ماك» بكثير من الميزات، ومنها ترجمة المستندات إلى اللغات الأخرى، وهو أمر يساعد المستخدم على تقريب الأفكار للناطقين بلغة أخرى، حتى لو كانت الترجمة ليست دقيقة بالقدر الكافي. ويمكن للمستخدم، من خلال التطبيق، ترجمة نص بأكمله أو جزء منه بمجموعة بسيطة من الخطوات، فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر أجهزة «ماك»، ورغبت في ترجمة جزء معين من النص، اتبع هذه الخطوات: افتح المستند الذي ترغب في ترجمته، والمعد باستخدام تطبيق Microsoft Word. ثم انقر فوق قائمة المراجعة Review ضمن شريط القوائم أعلى النافذة. واختر النص الذي ترغب في ترجمته ثم انقر فوق زر الترجمة Translate، ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أعلى الشاشة، ومن النافذة المنسدلة أنقر فوق خيار ترجمة جزء محدد Selection. وسيظهر أمامك شريط جانبي يمين الجزء المحدد، وسيظهر النص الذي اخترته تلقائياً، ضمن الحقل الفارغ أسفل خيار من From في الأعلى، ورغم قدرة التطبيق على تخمين اللغة التي سيبدأ الترجمة منها، إلا أن بإمكانك النقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار خيار From لاختيار اللغة. وبعدها انتقل إلى الحقل التالي أسفل خيار «إلى» To، واختر اللغة التي ترغب في الترجمة إليها. وإذا أردت إحلال الجزء المترجم محل النص الذي اخترته انقر فوق خيار الإدراج Insert في نهاية اللوح الجانبي.