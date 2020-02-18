التعرف إلى مدى توافر أماكن لانتظار السيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحفل تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps بمزايا كثيرة قد يجهلها الكثيرون، حيث إن معظم المستخدمين يقصر استخدامه للتطبيق على تحديد الاتجاهات والمسارات وطرق الوصول للأماكن، ويغفلون عن ميزات التطبيق الأخرى، مثل استكشاف حركة المرور وتحديد الطرق الصالحة لأصحاب الهمم والتذكير بموعد المغادرة أو الوصول وغيرها. ومن ميزات التطبيق المهمة ميزة تعريف المستخدم بمدى توافر أماكن لانتظار السيارة parking في المكان الذي سينتقل إليه، فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل»، فإن بمقدورك التعرف إلى مدى سهولة وصعوبة العثور على أماكن لانتظار السيارات باتباع الآتي: افتح التطبيق وسجل المكان الذي تبحث عنه في حقل البحث أعلى الشاشة، ثم انقر زر «الاتجاهات» Directions في نهاية الجانب الأيمن من النافذة في الواجهة العربية من التطبيق، لتظهر أمامك نافذة جديدة تكشف لك المسار المحدد، فيما ستلاحظ أسفل الخريطة ظهور دائرة بداخلها حرف «P» وبجوارها وصف لحالة انتظار السيارات في المكان. وإذا وجدت كلمة Limited فإن هذا يعني أن أماكن انتظار السيارات في المكان محدودة، بينما إذا ظهرت كلمة Medium فإن هذا يعني أن حالة الانتظار في المكان متوسطة، أما إذا كانت الكلمة الظاهرة هي Easy فهذا يعني سهولة العثور على أماكن الانتظار.