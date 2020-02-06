فصل الصوت عن الفيديو في iMovie app

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يساعد تطبيق iMovie app، الخاص بالأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، في إنشاء الفيديوهات والأفلام بطريقة جذابة. لكن أحياناً يحتاج المستخدم إلى فصل المحتوى المرئي عن المحتوى الصوتي في هذه الفيديوهات، لأنه مثلاً يحتاج إلى المحتوى الصوتي نفسه لإرفاقه بفيديو آخر أو ما شابه. فإذا كانت لديك الرغبة نفسها في فصل الصوت عن الفيديو، وكنت من مستخدمي تطبيق iMovie app اتبع الآتي: افتح التطبيق وابحث عن الفيديو المرغوب وافتحه، ثم انقر فوق المقطع الذي يحتوي على الصوت الذي ترغب في فصله، ومن ثم اختر زر «الإجراءات» Actions الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مقص في الأسفل، وانقر خيار «الفصل» Detach، ليظهر المحتوى الصوتي باللون الأزرق أسفل مقطع الفيديو، لكن مع ذلك سيظل الصوت والصورة مرتبطين ببعضهما، وبعد ذلك انقر خيار «الخلفية» Background ضمن الخيارات التي ظهرت بعد النقر فوق زر الإجراءات أسفل الشاشة، وبموجب ذلك سيتحول المقطع الصوتي إلى اللون الأخضر، ثم حرك هذا المقطع إلى مكان آخر في خلفية الفيلم. ولحذف الفيديو بعد فصل الصوت، انقر فوق مقطع الفيديو، ثم انقر مجدداً فوق زر الإجراءات في نهاية الشاشة، واتبع ذلك بالنقر فوق زر «الحذف» Delete.