الاستماع إلى موسيقى «سبوتيفاي» أثناء استخدام «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعود الكثيرون استخدام تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى للدرجة التي لا يرغبون معها في إيقاف التطبيق عن العمل أثناء استخدامهم لتطبيقات أخرى ومنها تطبيق «خرائط غوغل». والحقيقية أن هواتف iPhone 11 تسمح للمستخدم بمكاملة بعض التطبيقات الأكثر شيوعاً، ومنها المكاملة بين «سوتيفاي»، و«خرائط غوغل»، لذلك إذا كنت من مستخدمي «سبوتيفاي» عبر هواتف iPhone 11، فإنه يمكنك الاستماع للموسيقى أثناء بحثك عن الأماكن عبر تطبيق الخرائط، من خلال فتح تطبيق «سبوتيفاي» على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة خضراء تعلوها خطوط دائرية الحواف.

انقر فوق خيار «الإعدادات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس أبيض في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة الجديدة وانقر فوق خيار: «الاتصال بالتطبيقات» Connect to Apps.

انقر فوق زر: «الاتصال» Connect الموجود تحت أيقونة تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps، ثم انقر فوق زر: «موافقة» Agree الأخضر في نهاية الشاشة، لتأكيد موافقتك على وصول «خرائط غوغل» إلى بعض معلوماتك على «سبوتيفاي».

ويمكك بعد ذلك تحديد ما إذا كنت ترغب في أن يكون تطبيق «سبوتيفاي» أو غيره هو التطبيق الصوتي الافتراضي في تطبيق «خرائط غوغل».