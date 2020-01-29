تطبيق Tinder يوفر مزيداً من وظائف الأمان

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Tinder التي تحمل الاسم نفسه، عن إطلاق مزيد من الوظائف الجديدة مثل مساعد الأمان، الذي يتعرف إلى موقع المستخدم، ويمكنه إصدار تنبيهات في حالات التهديد أو المواقف الطارئة، إضافة إلى إطلاق وظيفة التحقق من صورة «البروفايل».

وأوضحت الشركة أن وظيفة الطوارئ تعتمد على تقنية تطبيق الأمان Noonlight، الذي استحوذت عليه الشركة الأم Match Group، حيث تتمثل طريقة عمل مساعد الأمان في أنه يمكن للمستخدم تحديد الشخص، الذي سيقابله في الـ«تايم لاين» الخاص به، وعندئذ تظهر معلومات في «البروفايل» تفيد بأن المستخدم محمي بوساطة تطبيق Noonlight، الذي يعدّ بمثابة رادع استباقي.

وأضافت أنه إذا تعرض المستخدم لموقف تهديد أو حدث طارئ، فيمكنه الضغط على زر التنبيه في التطبيق، مشيرة إلى أن موظفي تطبيق Noonlight يقومون على مدار الساعة بالتحقق من هذه التنبيهات، ويمكنهم استدعاء الشرطة أو فرق الإنقاذ أو الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.