الوصول إلى رقم الهوية الدولية للهاتف

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يتميز كل هاتف برقم تعريفي يعرف باسم IMEI number، أي الهوية الدولية للأجهزة المحمولة. وهو كود موجود داخل صندوق الهاتف أو بداخل حجرة البطارية، أمّا في الهواتف الحديثة، وتلك التي لا يمكن فصل بطاريتها يوجد هذا الكود على ملصق خلف الجهاز.

ويتكون الكود من 15 رقماً، منها ما يكشف بلد المنشأ والمصنع ورقم الموديل. ويستطيع المستخدم لو سرق هاتفه الاتصال بمقدم الخدمة اللاسلكية ليقوم بحظر الكود أو وضعه في القائمة السوداء. ويختلف هذا الأمر عن حظر رقم الهاتف أو إيقاف الحساب، إذ يعني أن الجهاز نفسه لن يعمل حتى لو تم تغيير شريحة Sim في وضع الطائرة. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «أندرويد» ورغبت في الوصول إلى هذا الكود، اتبع ما يلي: افتح تطبيق الهاتف، وأدخل الكود: (*#06#) في المكان الذي تدخل فيه الأرقام، لتظهر نافذة منبثقة تلقائية تعرض لك كود IMEI، وأحياناً تعرض لك الرقم التسلسلي للجهاز. ويمكنك أيضاً الوصول إلى الرقم من خلال النقر فوق تطبيق الإعدادات، ثم النقر فوق خيار «حول الهاتف» About Phone ومن ثم فوق خيار «الحالة» Status. وفي بعض الهواتف، ستحتاج إلى النقر فوق خيار الإعدادات العامة ثم فوق خيار حول الجهاز وبعده خيار الحالة.