استرجاع اللقطات المفقودة في «يوتيوب»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أثناء مشاهدة بعض مقاطع الفيديو قد يفوت المستخدم مشاهدة لقطة معينة، أو حيلة لازمة لاستكمال العمل على بعض البرامج والتطبيقات، ويقوم بتكرار عرض الفيديو دون أن يتمكن من مشاهدة اللقطة المرغوبة، وإذا تعرضت لهذا الموقف، فبمقدورك مشاهدة الفيديو إطاراً بإطار لرؤية اللقطة التي تبحث عنها، خصوصاً أن معظم معدي الفيديوهات يحرصون الآن على إعدادها بهذه الطريقة. وهناك وسيلتان لمشاهدة الفيديو إطاراً تلو إطار، إحداهما تعتمد على استخدام لوحة المفاتيح، بينما تعتمد الأخرى على الاستعانة ببعض الخدمات عبر الويب. ويمكنك تجربة الطريقة الثانية عبر التوجه إلى أداة المشاهدة «إطار تلو إطار» Watch Frame By Frame، علماً بأنها أحياناً تستخدم التنقيب عن العملات في الحصول على العوائد، لذا قبل أن تبدأ استخدم إحدى أدوات حظر التنقيب عن العملات المشفرة،وبعد فتح الموقع الصق عنوان الويب URL الخاص بالفيديو الذي ترغب في مشاهدته في حقل النص الفارغ أعلى الشاشة، ثم انقر فوق زر مشاهدة الفيديو Watch Video ذي اللون الأزرق يمين حقل النص.

وسيتم تحميل الفيديو وسيظهر أمامك مزوداً بأدوات التحكم أسفل نافذة المشاهدة.

وبعدها انقر فوق زر العودة للخلف Backward للعودة للإطار السابق مباشرة على الإطار الذي تشاهده، أو انقر فوق زر التقديم Forward لمشاهدة إطار يلي الإطار الحالي.