إطلاق 3 سماعات رأس لاسلكية إحداها مضادة للعرق والمطر

المصدر: برلين - ستامفورد - د.ب.أ

أطلقت شركة «سينهايزر» الألمانية، سماعتي رأس لاسلكيتين جديدتين من نوع (In-Ear).

وأفادت الشركة بأن السماعتين (CX 350BT) و(CX 150BT) تدعمان تقنية «بلوتوث 5.0»، فيما يمكن توصيلهما باثنين من الأجهزة بفضل وظيفة الاقتران المتعدد.

وبينت أن السماعة (CX 150BT) تدعم برامج ترميز الصوت (SBC) و(AAC)، في حين أن السماعة (CX 350BT) تتوافق مع (AptX) و(AptX Low Latency)، مشيرة إلى أن السماعتين الجديدتين تم تزويدهما بأربع محولات للأذن بأحجام مختلفة، لكي تستقر في الأذن بثبات وإلغاء الضوضاء بشكل مثالي.

وأضافت «سينهايزر» أنه يمكن استعمال سماعة الرأس (CX 350BT) عن طريق المساعد الصوتي «سيري» من شركة «أبل» أو المساعد «غوغل Assistant».

وأعلنت الشركة عن توافر سماعة (CX 150BT) في الأسواق العالمية اعتباراً من الآن بسعر 69 يورو نحو 290 درهماً)، أما السماعة (CX 350BT) فمن المقرر طرحها في منتصف فبراير المقبل بسعر يبلغ 99 يورو (نحو 415 درهماً).

إلى ذلك، كشفت شركة «هارمان كاردون» عن سماعة الرأس (FLY TWS) اللاسلكية الجديدة، التي تمتاز بأنها مضادة للعرق والمطر وفقاً لفئة الحماية IPX5، مع إعادة شحن البطارية بسرعة كبيرة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن السماعة الجديدة تتمتع ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 15 ساعة بما في ذلك حقيبة الشحن، لافتة إلى أنه يتم استعمال السماعة الجديدة عن طريق النطاق اللمسي، إضافة إلى دعم المساعد الصوتي «أليكسا» من «أمازون» و«غوغل Assistant».