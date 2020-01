المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غلق الحاسب تلقائياً عند الابتعاد عنه

تسمح بعض الإصدارات من نظام التشغيل «ويندوز 10» بتسجيل الدخول من خلال «القفل الديناميكي» Dynamic Lock. وهذا يعني أن النظام يستخدم الأجهزة التي يتم اقترانها مع الحاسب أثناء عمل المستخدم عليه كعلامة على وجوده في المكان، وعندما تبتعد هذه الأجهزة عن المكان يعرف النظام أن المستخدم غادر المكان، ومن ثم يسجل الخروج من الجهاز. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 وترغب في تفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات الآتية: سجل الدخول إلى الجهاز كـ«مشرف» Administrator، ثم افتح قائمة «ابدأ» وتوجّه إلى الجانب الأيسر منها، وانقر ترس الإعدادات، ثم انقر داخل قائمة الإعدادات فوق الإعداد الخاص بـ«الحسابات» Accounts، ومن ثم انقر تبويب «خيارات تسجيل الدخول» Sign-in options، وبعدها ابحث عن قسم «القفل الديناميكي»، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «السماح لويندوز بغلق الجهاز تلقائياً عند الابتعاد عنه» Allow Windows To Automatically Lock Your Device When You Are Away.

حذف التسجيلات الصوتية مع «سيري»

تحاول نظم التشغيل التجاوب مع رغبات مستخدميها في الخصوصية. وقد اتخذت شركة «أبل» هذا المنحى أخيراً، خصوصاً مع خدمات المساعد الرقمي الشخصي «سيري». جاء ذلك في أعقاب الكثير من التساؤلات حول المعلومات التي تجمعها «أبل» عن حياة المستخدمين وتفضيلاتهم من خلال التسجيلات الصوتية مع «سيري». لذا تركت «أبل» الحرية لمستخدميها في الإصدار الجديد لتفعيل خدمة تشارك تسجيلاتهم الصوتية مع «أبل» أو التوقف عن ذلك، كما سمحت بحذف سجل التسجيلات السابقة أيضاً، وذلك باتباع الآتي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «سيري والبحث» Siri and Search وانقر فوقه، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «سيري وسجل الإملاء» Siri and Dictation History، لتظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار: حذف «سجل الإملاء» Delete Siri and Dictation History، وعندها ستظهر نافذة صغيرة تؤكد تلقي طلبك والاستجابة له.