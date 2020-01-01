المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة مقاصد متعددة في «خرائط غوغل»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps، فإنه يمكنك إضافة مقاصد عدة في الرحلة الواحدة من خلال فتح التطبيق أولاً، ثم انقر فوق زر: «الاتجاهات» Directions، وانتقل إلى حقل: «اختيار الوجهة» Choose destination أعلى النافذة التالية، وأدخل إليه المكان الذي ترغب في الوصول إليه.

يمكنك بدلاً من الخطوة السابقة وضع رمز «دبوس» فوق المكان المقصود، وذلك بالنقر فوق خيار: «الاختيار من خلال الخريطة» Choose on map، وسيعتبر التطبيق أن موقعك الحالي هو نقطة الانطلاق الافتراضية، ومع ذلك فإنه يترك لك حرية تغيير ذلك الافتراض.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة ثم فوق خيار: «إضافة محطة توقف» Add stop، وسيظهر أمامك حقل فارغ لتضيف إليه المكان التالي الذي ستقصده مع الوقت المقدر للرحلة الأولى، وبمجرد إضافة الوجهة الثانية سيظهر أمامك حقل جديد لتضيف وجهة أخرى وهكذا.

بعد الانتهاء انقر فوق زر «تم» Done أعلى يمين الشاشة.