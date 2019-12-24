«تريومف» تكشف عن نظام لدمج الهواتف بدراجاتها النارية

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشفت شركة «تريومف» البريطانية عن نظامها الخاص للاتصالات (My Triumph)، الذي يتيح إمكانية دمج الهواتف الذكية بدراجاتها النارية.

وأوضحت الشركة أن نظام الاتصالات الجديد يتكون من وحدة اتصال، والعديد من تحديثات البرامج المختلفة، منها ما هو لشاشة (TFT) بالدراجة، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعتمد على تطبيق (My Triumph) المجاني والمخصص للهواتف العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وأضافت أنه بمساعدة التطبيق يمكن لقائد الدراجة تسجيل الرحلات وتحليلها ومشاركتها، فضلاً عن مراقبة العديد من بيانات الدراجة مثل عدد الكيلومترات المقطوعة، والاستهلاك ومواعيد الخدمة.

وأفادت «تريومف» بأن نظام الاتصالات الجديد يوفر ملاحة مباشرة تعتمد على «غوغل»، مع إظهار بيانات الملاحة على شاشة (TFT)، إضافة إلى أنه يمكن التحكم في كاميرا (GoPro) ووظائف الموسيقى والهاتف عبر لوحة العدادات.