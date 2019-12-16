المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التعرف إلى خضوع «آي فون» لبرنامج الإصلاح

أعلنت شركة «أبل»، أخيراً، عن برنامج لإصلاح هواتف «آي فون 6 إس» و«6 إس بلس»، التي تعاني مشكلات في التشغيل. وأوضحت أن البرنامج الجديد يغطي عدداً محدوداً من الهواتف المصنعة في الفترة من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 بسبب مكون معين يتسبب في تعطلها، فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الهواتف، يمكنك التعرف إذا ما كان هاتفك يخضع لهذا البرنامج أم لا، باتباع ما يلي: توجه إلى برنامج إصلاح «أبل» عبر الرابط: (https:/‏‏‏/‏‏‏apple.co/‏‏‏2On4AsW)،

واختر البلد الذي تنتمي إليه والمنطقة من أعلى يسار الصفحة، ثم مرر داخل الصفحة حتى تصل إلى حقل «الرقم المتسلسل» Serial Number وسجل رقم هاتفك، ومن ثم انقر زر Submit ذا اللون الأزرق، فإذا وجدت أن هاتفك يخضع لبرنامج «أبل» فإنه يمكنك الاتصال بالدعم الفني للشركة أو التوجه إلى متجر «أبل» أو مقدمي الخدمة المعتمدين. وفي حال قمت بالدفع لإصلاح هذه الخدمة من قبل رغم أن هاتفك يخضع للبرنامج، فيمكنك الاتصال بـ«أبل» لاسترداد أموال الإصلاح.

إيقاف تنبيهات «خرائط غوغل»

تتنوع التنبيهات التي قد تصل للمستخدم من خلال تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps، ومن ذلك مثلاً التنبيهات الخاصة بإضافة صور الأماكن التي يزورها المستخدم إلى التطبيق، أو تذكيره بموعد المغادرة لحضور مناسبة معينة، وأحياناً تنبيهات أخرى تتعلق بمعلومات حول مكان ما مرسلة من خلال جهاز الحاسب، وتنبيهات أخرى خاصة بحثّ المستخدم على تحديث بعض الخرائط المستخدمة من دون إنترنت، والحقيقة أن تفاعل المستخدمين مع هذه التنبيهات يختلف، فالبعض يفضلها والبعض الآخر لا يرغب في تلقيها، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، ورغبت في إيقاف تلقي هذه التنبيهات، فاتبع الآتي: افتح التطبيق وانقر زر القائمة في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر للأسفل داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار الإعدادات وانقر فوقه، ومن ثم ابحث عن «تبويب» التنبيهات Notifications وانقر فوقه، لتظهر كل فئات التنبيهات التي يقدمها تطبيق الخرائط، وعندها افتح الفئة التي لا ترغب في تلقي تنبيهات بشأنها واضبط التنبيه على وضع الإيقاف.