تدابير للحماية من إشعاعات «المحمول»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصى المكتب الاتحادي الألماني للحماية من مخاطر الإشعاع، باتخاذ تدابير وقائية للحماية من مخاطر الإشعاع الناتج عن الهواتف المحمولة.

وأوضح خبراء المكتب أن أول هذه التدابير هو عدم استعمال الهاتف في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة: فكلما ضعفت شبكة الهاتف، ازدادت الحاجة إلى تشغيل الهاتف بشكل أقوى. لذلك، يفضل تجنب إجراء المكالمات الهاتفية في حال الاستقبال السيئ في القطارات، أو السيارات التي لا تحتوي على هوائي خارجي.

وينصح الخبراء أيضاً بإبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان، والتحقق مما يعرف بقيمة معدل الامتصاص النوعي (SAR)، قبل شراء الهاتف، وهو مقياس الطاقة عالية التردد التي يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم عند استخدام الهواتف. ومن المعلوم أن الحد الأقصى المسموح به هو 2 واط لكل كيلوغرام.