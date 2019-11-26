«جيجاست» تُطلق هاتفاً ذكياً لكبار السن

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «جيجاست» الألمانية، هاتفاً ذكياً جديداً مصمماً خصيصاً لكبار السن، بسعر 250 يورو (نحو 1050 درهماً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف (GS195LS) الجديد يأتي بشاشة 6.18 بوصات، ويعتمد على نظام التشغيل «أندرويد 9.0 بي آي إي». وأضافت الشركة أنها عدلت واجهة المستخدم بهاتفها الجديد لتناسب استخدام كبار السن، حيث تعمل واجهة المستخدم المثبتة مسبقاً «Life Series App» على تسهيل استعمال الهاتف الذكي عن طريق أيقونات كبيرة سهلة الاستخدام. وأشارت إلى أن هيكل القائمة الواضح يؤدي إلى أهم عناصر القائمة والتطبيقات، فيما يمكن ضبط ما يصل إلى 10 وظائف على شاشة البدء بشكل شخصي.

وأفادت «جيجاست» بأنه تم إعداد (GS195LS) أيضاً لحالات الطوارئ؛ حيث تم دمج زر الطوارئ بشكل بارز على واجهة المستخدم، مع إمكانية تحديد جهات اتصال شخصية للاتصال بها في حالة الطوارئ. ولفتت إلى أنه يصاحب الهاتف لاصقة حماية زجاجية لحماية الهاتف من الخدوش، و«كيبل» USB Type-C مغناطيسي.