«غوغل»: «الشاشة البيضاء الميتة» في «كروم» سببها تحديث جديد

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

واجه متصفح «كروم» من شركة «غوغل»، ما وصف بأنه خطأ فادح تسبب في أكبر فضيحة في تاريخ المتصفح منذ ظهوره حتى الآن، حيث فوجئ مستخدمو المتصفح داخل المؤسسات والشركات التي تعتمد على «كروم» كمتصفح وحيد في أعمالها، بعرض المتصفح شاشات بيضاء خالية من أي محتوى تماماً، عند فتح علامات تبويب جديدة، ليحدث إثر ذلك ارتباك واسع النطاق، بحثاً عن السبب، والاعتقاد بأن ثمة خللاً في الشبكات الداخلية بالمؤسسات أو تعرضها لهجمات أمنية من قبل مجرمي الانترنت، ليتبين في النهاية أن الأمر وراءه خطأ كبير من قبل مهندسي البرمجة في فريق «كروم» نفسه، الذين دفعوا بتحديث جديد للبرنامج، من أجل تجربته، فتسبب في المشكلة.

ووفقاً لما أوردته تقارير عدة تابعت الموضوع أخيراً، ومنها تقرير لشبكة «زد دي نت» المتخصصة في التقنية، فإن المشكلة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، حينما استقبل «منتدى كروم للدعم التقني» شكاوى بوجود مشكلة في المتصفح استمرت يومين، مسببة حالة ارتباك شديدة وغير مسبوقة بآلاف المؤسسات حول العالم، قبل أن يطرح مهندسو «غوغل» بملفات تحتوي على حل للمشكلة.

المشكلة

وبدأت المشكلة بظهور موجة مفاجئة من الرسائل والبلاغات من مستخدمين حول ظهور مشكلة تسمى «الشاشة البيضاء الميتة» على جميع الحاسبات العاملة في مؤسساتهم، وداخل شبكات المعلومات الداخلية الخاصة بهم، وذلك بصورة مفاجئة، بحيث تظهر الصفحة بيضاء دون محتوى.

وظل الأمر غامضاً لأكثر من يومين، حتى كتب مهندسو «غوغل كروم» توضيحاً لما حدث على صفحة الدعم التقني الرسمية للمتصفح، جاء فيه أنه بمجرد تلقي البلاغات عمل فريق الدعم الفني على تتبع المشكلة بغية حلها فوراً، إذ تم في النهاية معرفة السبب الرئيس لهذا الخطأ وتعقبه.

وتبين أن المشكلة سببها خاصية في «كروم» تسمى «محتوى ويب العارض» وهي ميزة أو خاصية لاتزال في طور التجريب، تقوم بتعليق علامات التبويب في «كروم»، لتتيح للمستخدمين تعليق أو اخراج علامات تبويب جديدة أو علامة بعينها من إطار المتصفح والعمل عليها منفردة، فيما تكون علامة تبويب «كروم» الاساسية النشطة موجودة في الخلفية، للرجوع إليها في أي لحظة، أو عند إغلاق علامة التبويب الموجودة في وضعية «المحتوى العارض».

تسريع العمليات

وأوضح مهندسو «غوغل» أن الهدف من تلك الميزة هو تحسين استخدام موارد «كروم»، وتسريع إجراء العمليات المختلفة عبر المتصفح، بتركيز موارد المتصفح في علامة التبويب العاملة من خلال خاصية «المحتوى العارض»، وتجميد هذه الموارد وحجبها عن علامات التبويب في الخلفية.

وأضافوا أنه تم استخدام الخاصية على سبيل التجربة في إصداري «كروم كناري» و«كروم بيتا» منذ بداية العام الجاري، ولم تحدث تلك المشكلة، كما تمت تجربتها على 1% من نسخ الإصدار الرئيس الرسمية المعتمدة المستقرة من «كروم» لدى جميع المستخدمين لمدة خمسة أشهر، ولم تحدث مشكلة، ولذلك تقرر الدفع بها إلى الإصدار الرئيس أخيراً.

وتابع المهندسون أنه عند نشرها على الجمهور الواسع، حدثت مشكلة مع المستخدمين الذين يعملون على شبكات معلومات تعتمد على خوادم «ويندوز سيرفر»، التي تفعل خاصية تسمى «إعدادات الخادم الطرفي»، وهي وضعية سائدة في نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات حول العالم، مشيرين إلى أنه عند تشغيل التجربة حدث خطأ غير متوقع، تمثل في أنه بدلاً من تعليق علامات التبويب الجديدة وجعلها في وضعية «المحتوى العارض»، قام المتصفح بإلغاء تحميل علامة التبويب بالكامل، ومن ثم ظهرت كل علامات التبويب الجديدة كصفحات فارغة خالية من المحتوى.

«الشاشة البيضاء الميتة»

مشكلة الشاشة البيضاء الميتة، تعني أنه عند فتح علامة تبويب جديدة أو صفحة جديدة داخل المتصفح، تظهر الصفحة بيضاء من دون محتوى على الإطلاق، فيما يظل المتصفح وعلامة التبويب الأساسية الخاصة به نشطة، ويعني ذلك أن أي تطبيق أو نظام معلومات مستخدم داخل الشركة أو المؤسسة، وتم ضبطه برمجياً على أن يفتح صفحات الوظائف والخصائص المختلفة الموجودة به على علامات تبويب جديدة، يصبح عملياً خارج الخدمة وبلا فائدة، لأن الصفحات الفرعية للنظام أو التطبيق ستظهر في الصفحات البيضاء الميتة من دون ظهور ما يوجد بها من محتوى أو مفاتيح تشغيل أو حقول ملء بيانات وخلافه.

ولأن هذا النمط من الإعدادات ينفذ على أي متصفح، فهو يطبق على «كروم» أيضاً، وبسبب سياسات أمن المعلومات المتبعة، فإن الشركات والمؤسسات تميل الى استخدام متصفح واحد فقط على مستوى جميع أجهزتها، وبالتالي فإن تعطل «كروم» على ذلك النحو، يعني في النهاية تعطل لمعظم أعمالها وعملياتها على الفور.