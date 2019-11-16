«لين» تطلق سماعة لاسلكية بجودة صوت فائقة

المصدر: لندن ــ د.ب.أ

تعتزم شركة «لين» البريطانية Linn إطلاق سماعتها «Series 3» اللاسلكية الجديدة خلال عام 2020 بسعر يبلغ 2950 جنيهاً استرلينياً (نحو 13 ألفاً و952 درهماً).

وأوضحت الشركة أن السماعة تعتبر توليفة بين السماعات اللاسلكية وأنظمة الصوت «هاي فاي»، وتروج لها بأنها «أفضل سماعة لاسلكية في العالم».

وتمتاز السماعة اللاسلكية الجديدة بجودة صوت فائقة من خلال الاعتماد على موالف النغمات الحادة Silk Dome 19 ملليمتراً، وموالف النغمات العميقة والمتوسطةLong Throw 160 ملليمتراً، مع وحدتين من مضخم الصوت بقدرة 100 واط من الفئة D. وأشارت الشركة إلى أن السماعة تأتي بوزن 6.9 كيلوغرامات، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بها على منفذ HDMI-ARC وتقنية «بلوتوث»، وشبكة WLAN اللاسلكية، بحيث يمكن تشغيلها في أنظمة السينما المنزلية، أو تشغيل الموسيقى عن طريق تطبيق خاص بالسماعة أو عبر تقنية AirPlay من «أبل». ويتم التحكم في تشغيل الموسيقى عن طريق ستة أزرار موجودة على الجانب العلوي للسماعة.