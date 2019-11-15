«لايكا» تطلق كاميرا بـ24.2 ألف درهم

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «لايكا» الألمانية، أمس، عن إطلاق كاميرا فاخرة جديدة بسعر يبلغ نحو 6000 يورو (أكثر من 24.2 ألف درهم).

وأوضحت الشركة أن الكاميرا (SL2) تمتاز بمستشعر يعمل بدقة 47.3 ميغابيكسل، مع وظيفة ثبات خماسية المحاور، التي تساعد المصور على التقاط صور فائقة الوضوح، في ظل ظروف الإضاءة السيئة، مشيرة إلى أن هذا المستشعر يدعم نطاق حساسية ضوء من 50 إلى 50 ألفاً مع نطاق ديناميكي يصل إلى 14 فتحة عدسة.

وأضافت أنه تتم معالجة بيانات المستشعر في الكاميرا الجديدة بواسطة معالج الصور Maestro-III، لافتة إلى أنه يتم التقاط ما يصل إلى 10 صور في الثانية مع تسجيل الفيديو بدقة 5K بسرعة 30 إطاراً في الثانية، كما يمكن تسجيل مقاطع الفيديو 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية.

وبيّنت الشركة أنه عند التسجيل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD فإن الكاميرا تعمل بسرعة 180 إطاراً في الثانية، إضافة إلى توافر وظيفة التصوير بـ«الحركة البطيئة» Slow Motion.