الكشف عن حاسوب صغير بأبعاد مدمجة

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «كودليكس»، أمس، عن حاسوب صغير بأبعاد مدمجة للغاية، يوفر العديد من خيارات التخزين، مشيرة إلى توافر الحاسوب الصغير الجديد بسعر 240 دولاراً (نحو 880 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الحاسوب الجديد (GK45) يعتمد على معالج (Gemini Lake)، فيما يدعم إمكانية تركيب قرص صلب 2.5 بوصة، إلى جانب وجود فتحتين (M.2) مع تزويد إحداهما بتقنية (NVMe).

وأضافت أن الحاسوب (GK45) يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، بينما تتيح بطاقة الرسوميات تشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات عبر منفذ (DisplayPort) و(HDMI) و(USB-C)، لافتة إلى أنه يتم الاتصال بالشبكة عن طريق منفذي «غيغابت إيثرنت» أو شبكة «واي فاي». وذكرت أنه على العكس من الحواسيب الصغيرة الأخرى، يعتمد جهاز (GK45) الجديد على مروحة، حتى يتم تبريده بفاعلية إذا لزم الأمر.