«إيه أو سي» تُطلق شاشة بتصميم «بورشه» ودون حواف

المصدر: عواصم - د.ب.أ

أطلقت شركة «إيه أو سي» التايوانية (AOC) شاشتها Q27T1 الجديدة، التي تمتاز بتصميم «بورشه» الأنيق.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تمتاز بخطوط تصميمية جذابة، من خلال تصميم الشاشة من دون حواف تقريباً من ثلاثة جوانب، مع قاعدة غير متماثلة أنيقة.

وتأتي الشاشة بلوحة IPS قياس 27 بوصة، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة (Quad HD 2560 x 1440 بيكسل)، مع طبقة مضادة للانعكاسات، وتمتاز بالتباين العالي، والعرض فائق الوضوح.

وتروّج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 90%، ونطاق الألوان RGB بنسبة 107%، في حين تبلغ درجة السطوع 350 قنديلة/‏م2.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة على منفذي (HDMI 1.4)، ومنفذ (DisplayPort 1.2)، وكذلك منفذ (Line-in)، ومنفذ سماعة الرأس قياس 3.5 ملليمترات. ويبلغ وزن الشاشة الجديدة 3.8 كيلوغرامات، وتستهلك تياراً كهربائياً 30 واطاً، وتنخفض قيمة الاستهلاك إلى 0.3 واط في وضع السكون.

بدورها، كشفت شركة «ديل» الأميركية النقاب عن شاشتها UP2720Q الجديدة المجهزة بوحدة معايرة ألوان منبثقة، والتي تخرج بضغطة زر لتجري معايرة آلية للألوان.

وأوضحت الشركة أن الشاشة المخصصة للمحترفين تأتي بقياس 27 بوصة وبتقنية 4K، كما تغطي نطاق الألوان Adobe RGB، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%، في حين تتمتع الشاشة بدرجة سطوع 250 قنديلة/‏م2.

وجهزت «ديل» الشاشة الجديدة بمحور USB، ومنفذي: Thunderbolt وHDMI؛ إذ يمكن الاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول عن طريق منفذ USB Type C.

ومن المقرر أن تطرح الشاشة الجديدة في الأسواق في يناير 2020 بسعر 2000 دولار (7325 درهماً).