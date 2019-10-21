المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشغيل البث المباشر في «خرائط غوغل»

أضافت شركة «غوغل»، عدداً من الميزات الجديدة إلى تطبيق «خرائط غوغل»، منها ميزة العرض الحي للأماكن على أجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد». وتعتمد «غوغل» في ذلك على استخدام تقنيات الواقع المعزز وتعلم الآلة وخدمات الموضع المرئي لتحديد اتجاهات السير على أرض الواقع. ويستلزم تشغيل العرض الحي للمواقع الالتحاق بالإصدار التجريبي من التطبيق. فإذا كنت التحقت بالإصدار التجريبي من التطبيق وترغب في تشغيل ملمح العرض الحي للأماكن على جهازك، اتبع ما يلي: افتح تطبيق «خرائط غوغل» وانقر زر القائمة الرئيسة في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» settings، ومرر مجدداً داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تبويب «إعدادات التنقل» Navigation settings وانقر فوقه، وبعدها مرر للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «العرض الحي» Live View وحرك المؤشر المجاور له من اليسار لليمين لتشغيله.

إرسال علامات التبويب للمستخدم في «كروم»

أضاف الإصدار الجديد من متصفح «كروم» عدداً جديداً من ميزات التعامل مع علامات التبويب، ومن ذلك إرسال علامة التبويب للمستخدم نفسه، دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات في «إعدادات المتصفح الخفية». لكن المستخدمين الذين لم يقوموا بتحديث المتصفح إلى الإصدار (76) لايزال بمقدورهم استخدام الميزة نفسها عن طريق بعض الإعدادات الخفية. فإذا كنت من مستخدمي «كروم» في إصداراته الأقدم، يمكنك إضافة ميزة إرسال علامات التبويب إلى نفسك، باتباع التالي: افتح المتصفح وتوجه إلى شريط العناوين وانقر فوقه لتحديده، ثم أدخل عبارة: (chrome:/‏‏‏/‏‏‏flags) محل العنوان الموجود أمامك وانقر زر «الإدخال» Enter، ومن ثم أدخل إلى حقل البحث الظاهر في أعلى يسار الصفحة الجديدة عبارة: (Send tab)، لتظهر مجموعة من النتائج، وعندها انقر في المربع الصغير المجاور لخيار «إرسال الصفحة لنفسك» Send tab to self، وانقر أيضاً داخل المربع الصغير المجاور لخيار Send tab to self-show sending UI ثم انقر خيار «التفعيل» Enabled.