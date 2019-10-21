«تولينو» تكشف عن أجهزة لقراءة الكتب الإلكترونية

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «تولينو» الألمانية، عن أجهزة جديدة لقراءة الكتب الإلكترونية، مشيرة إلى أن شاشة الطرز الفاخرة منها زادت من 7.8 إلى ثماني بوصات، كما أنها تمتاز بتصميم مسطح تماماً ومقاوم للكسر.

وذكرت أنه من ضمن المزايا الجديدة لقارئ الكتب الإلكترونية الفاخر، وجود نطاق مسك أعرض قليلاً مع أزرار التمرير، لافتة إلى أنه تم تركيب التجهيزات التقنية والبطارية في مركز الثقل، حتى يستقر الجهاز في اليد بصورة جيدة.

وأضافت أنه إذا رغب المستخدم في تغيير وضعه فإنه يمكنه الاعتماد على وظيفة التدوير التلقائي للشاشة، والاختيار ما بين التنسيق الرأسي أو الأفقي بفضل تزويد الجهاز الجديد بمستشعر الوضع.

وأعلنت «تولينو» عن قارئ كتب آخر يأتي بشاشة قياس سبع بوصة ومستشعر الوضع أيضاً، مشيرة إلى أنه على غرار الطرز الفاخرة فإنه يمكن استعمال هذا الجهاز لقراءة الكتب الإلكترونية على حمام السباحة، لأن جسم الجهاز مقاوم لرذاذ الماء.