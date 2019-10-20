المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

الألوان الدافئة في «ويندوز 10»

ينبعث من شاشات الأجهزة ضوء أزرق يتسبب في إصابة المرء بالأرق في المساء، لهذا سمح نظام تشغيل «ويندوز 10» لمستخدمه بالاستعانة بملمح «الألوان الدافئة» للشاشة ليلاً، والذي يمكنك تفعيله عن طريق النقر فوق قائمة «ابدأ» start في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» ذي اللون الأبيض.

انقر فوق خيار: «الشاشة والعرض» display، ثم توجه إلى الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق خيار: «إعدادات الإضاءة الليلية» night light settings. وانقر بعد ذلك فوق خيار: «تشغيل»: turn on now.

حرك المؤشر الموجود تحت خيار «درجة حرارة الألوان في المساء» للدرجة التي تفضلها. ولو وجدت أن المؤشر الخاص بالإضاءة الليلية فوق الرابط يظهر بلون رمادي، فأنت بحاجة إلى تحديث برنامج تشغيل الشاشة display drive.

انتقل إلى خيار «الجدول» Schedule لتحديد وقت التشغيل، سواء Sunset to sunrise أو عبر تحديد ساعات معينة Set hours.