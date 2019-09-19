المصدر: الامارات اليوم

التعرف إلى معلومات صفحات الـ «ويب»

يقدم متصفح «فايرفوكس» قدراً من المعلومات الخاصة بصفحات الـ«ويب» داخل نافذة يطلق عليها اسم: «معلومات الصفحة» Page Info، تضم فئات متنوعة من المعلومات أبرزها «لوح المعلومات العامة» General panel، الذي يضم بدوره مجموعة من الأقسام الفرعية التي قد لا يعرف المستخدم محتواها، فإذا كنت من مستخدمي «فايرفوكس» ووصلت إلى نافذة معلومات الصفحة، يمكنك الاستعانة بها كما يلي:

Title يهتم هذا الجزء بعرض اسم الصفحة التي تزورها، أما Address فيعرض «عنوان الـ«ويب» Url الخاص بهذه الصفحة، بينما يعرض Type نوع المحتوى الخاص بالصفحة، ويتم تحديد هذا النوع من خلال خادم الـ«ويب».

وبالنسبة لـRender Mode فإنه يعرض ما إذا كانت الصفحة تتوافق مع معايير الترميز القياسية لـ«الويب»، أو أن المتصفح يجب أن يعرض الصفحة بطريقة لا تتوافق مع هذه المعايير. كما يعرض Text Encoding طريقة ترميز الحروف الذي تستخدمه الصفحة.

تَشارُك الملفات مع التطبيقات في «ويندوز»

يتميز نظام التشغيل «ويندوز 10» في إصداراته الحديثة بوجود ملمح «التشارك الأصلي» native sharing، الذي يسمح للمستخدم بتشارك ملف أو أكثر مع بعض التطبيقات، مثل تطبيقات «فيس بوك» و«تويتر» و«مايسنجر وون نوت» وغيرها. كما يفيد هذا الملمح المستخدم إذا رغب في تشارك مجموعة من الملفات مباشرة عبر البريد الإلكتروني. فإذا أردت تفعيل هذا الملمح اتبع الآتي: حدد الملفات المتعددة التي ترغب في إرسالها، وانقر بزر الفأرة الأيمن، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «المشاركة» share وانقر فوقه، لتظهر قائمة المشاركة التي تكشف عن قائمة الأشخاص الذين تكثر من الاتصال بهم، وقائمة التطبيقات التي تدعم عملية المشاركة، وبعدها اختر التطبيق الذي ترغب في تشارك الملفات معه، أو جهة الاتصال التي تريد أن تتشارك معها الملفات، وعندها ستلاحظ أن التطبيق بدأ العمل مع كل الملفات المرفقة. وإذا لم يكن التطبيق الذي ترغب في التشارك من خلاله موجوداً في القائمة، انقر خيار «الحصول على التطبيقات من المتجر» get apps in store وقم بتنزيله.