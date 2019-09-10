«آيسر» تكشف عن جهازي «لاب توب» جديدين

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «آيسر»، خلال فعاليات معرض الإلكترونيات «آي إف إيه 2019»، الذي يختتم فعالياته في برلين غداً، عن طرازين جديدين من سلسلة أجهزة الحاسب المحمول (Swift).

وأفادت الشركة التايوانية بأنه تم تجهيز الطرازين (Swift 5) و(Swift 3) بشاشات لمسية تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة (Full HD) ومعالجات «إنتل» الجديدة.

وأشارت «آيسر» إلى أن جهازها (Swift 5) الجديد يعتبر أخف جهاز «لاب توب» بشاشة قياس 14 بوصة في العالم، حيث يبلغ وزنه 990 غراماً ولا يتعدى سُمكه 14.95 ملليمتراً.

وبينت أن (Swift 5) يتضمن معالجات «إنتل» من الجيل العاشر (Ice Lake) وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 غيغابايت مع بطاقة رسوميات «نفيديا Geforce MX250».

أما الطراز (Swift 3)، فأوضحت الشركة أنه يأتي بشاشة قياس 14 بوصة أيضاً، لكن وزنه 1.19 كيلوغرام، ويبلغ الحد الأدنى لسُمكه 15.95 ملليمتراً، ويتضمن أحدث معالجات «إنتل» مع إمكانية تجهيزه ببطاقة الرسوميات «نفيديا Geforce MX250» حسب الرغبة، فضلاً عن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.