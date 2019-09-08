«هاما» تطلق سماعة رأس لاسلكية جديدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هاما»، الألمانية، عن إطلاق سماعة الرأس Touch اللاسلكية الجديدة، التي تتوافر باللون الأبيض البيج أو الأسود، بسعر يبلغ نحو 60 يورو (نحو 250 درهماً).

وأفادت الشركة بأن السماعة الجديدة من فئة (On-Ears)، وتمتاز بسهولة الاستعمال، من خلال حركات المسح بالإصبع على وسادة الأذن اليمنى.

وأضافت أنه بفضل خاصية التحكم اللمسي في السماعة، فإنه يمكن خفض شدة صوت الموسيقى أو زيادتها أو تقديم الأغنية أو إرجاعها عن طريق نقرة بالإصبع، كما يتوافر زر متعدد الوظائف للتحكم في الوظائف الأخرى، مثل استقبال المكالمات الهاتفية ورفضها، أو تكرار تشغيل الموسيقى.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس Touch تعمل بتقنية «بلوتوث 4.1»، ولا يزيد وزنها على 240 غراماً، وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 22 ساعة.