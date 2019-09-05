«إل جي» تكشف عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «إل جي»، أمس، عن هاتفها الذكي الجديد (Q70) من الفئة المتوسطة بسعر 450 دولاراً (نحو 1650 درهماً).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد مزود بشاشة قياس 6.4 بوصات وبدقة فائقة (Full HD+)، كما أنه يشتمل على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل في تجويف أعلى الشاشة جهة يسار الجهاز.

وأضافت «إل جي» أنه تم تجهيز الهاتف (Q70) بثلاث كاميرات خلفية: الأولى رئيسة بدقة 32 ميغابيكسل، فيما الثانية عدسة واسعة الزاوية تبلغ دقتها 13 ميغابيكسل، في حين أن الثالثة عدسة بدقة خمسة ميغابيكسل لاحتساب معلومات العمق.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تزويد الهاتف بمعالج «كوالكوم Snapdragon 675» مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة أربعة غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (microSD). وبينت أن هاتف (Q70) يعتمد على بطارية سعة 4000 مللي أمبير/‏‏ساعة، يتم شحنها عن طريق تقنية الشحن السريع Quic Charge«3.0».