المصدر: الامارات اليوم

حفظ لقطات الشاشة باستخدام «فايرفوكس»

أصبحت لقطات الشاشة تمثل ملمحاً مهماً لمستخدمي الأجهزة المختلفة لما تقدمه من توثيق لخطوات المشكلات التي قد يصادفها المستخدم. وحرصت بعض المتصفحات الحديثة على إدراج ملمح التقاط صورة الشاشة إلى المتصفح نفسه، دون أن يضطر المستخدم إلى الاستعانة ببرامج أو ملحقات وإضافات خارجية، فإذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس» يمكنك اتباع هذه الخطوات لحفظ صور الشاشة التي تقوم بالتقاطها:

- لتحتفظ بصور الشاشة عبر الويب وتحديداً على خدمة «فايرفوكس» للقطات الشاشة، انقر فوق أيقونة الحفظ السحابي، وبذلك يمكنك الوصول للصورة من أي مكان، لكن احترس لأن مدة حفظ اللقطة لن تزيد على 14 يوماً، وبإمكانك تغيير ذلك بالنقر فوق تاريخ الانتهاء.

- انقر فوق السهم الذي يشير إلى الأسفل لحفظ لقطات الشاشة كملفات صور بصيغة (png) في المجلد نفسه الذي تستخدمه كمجلد تنزيل افتراضي من «فايرفوكس».

- لحفظ الصورة في الحافظة ولصقها لاحقاً في أي تطبيق آخر، انقر فوق copy.

- انقر فوق cancel الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «x» لحذف الصورة التي قمت بالتقاطها.