المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التسمية المشتركة للملفات في «ويندوز 10»

يتيح نظام تشغيل «ويندوز 10» للمستخدم تسمية عدد كبير من الملفات بالاسم نفسه، مع إضافة ترقيم معين للتمييز بين ملف وآخر، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة تجنب المستخدم التعامل مع كل ملف على حدة وتسميته بشكل منفصل.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10» فإنه يمكنك إعادة تسمية كل الملفات الموجودة في مجلد معين باسم موحد مع التمييز بينها، من خلال فتح المجلد الذي ترغب في إعادة تسمية كل الملفات الموجودة به، ثم حدد كل الملفات عن طريق النقر مثلاً فوق الملف الأول، ثم الضغط فوق زر shift، والنقر بعد ذلك فوق الملف الأخير.

بعد تحديد كل الملفات، انقر فوق زر: F2 في أعلى الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح لإعادة التسمية، ثم ابدأ بكتابة الاسم الجديد فوق أحد الملفات، وانقر فوق زر «إدخال» enter. وستلاحظ بعدها تسمية جميع الملفات بالاسم نفسه مع ظهور رقم مميز يشير إلى كل ملف.

التقاط صورة للشاشة في «فايرفوكس»

أضاف متصفح «فايرفوكس» إلى مزاياه العديدة، إمكانية التقاط صورة لشاشة الجهاز دون أن يضطر المستخدم إلى الاستعانة بملحقات التصفح، أو ببعض البرامج الخارجية. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «فايرفوكس»، فإليك هذه النصائح لتحقق الاستفادة القصوى من الملمح الجديد:

* حرك الـ«ماوس» فوق الصفحة، وستلاحظ أن الجزء الذي تتحرك فوقه يتم إبرازه تلقائياً، لذا انقر فوق ذلك الجزء الذي تنوي التقاط صورة شاشة له، لتحصل على لقطة أفضل.

* يمكنك السحب أو النقر فوق الصفحة لاختيار منطقة مخصصة لتصويرها، كما تستطيع تغيير الحجم والمساحة التي تنوي تصويرها باستخدام العلامات الموجودة على حافة هذه المساحة.

* انقر فوق خيار: «حفظ الصفحة كاملة» Save full page في أعلى يمين الشاشة، لتلتقط صورة لشاشة الصفحة من بدايتها إلى نهايتها.

* للاطلاع على لقطات الشاشة التي صورتها، انقر فوق زر «المكتبة» Library الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من الكتب، في الجانب الأيمن من شريط الأدوات أعلى الشاشة.