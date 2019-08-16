«بوش» تطوّر شاشة ثلاثية الأبعاد للسيارات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «بوش» الألمانية عن تطوير شاشة ثلاثية الأبعاد للسيارات، تتيح إدراك المعلومات بشكل أسرع من الشاشات التقليدية، وهو ما يحدّ من تشتت انتباه قائد السيارة.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة توفر تأثيراً ثلاثي الأبعاد بشكل حقيقي، بمساعدة تقنية «ثري دي» 3D، ولا تحتاج إلى نظارات ثلاثية الأبعاد، وهو ما يتيح إدراكاً أسرع للمعلومات المعروضة على الشاشة.

ويتم تكوين الصورة أمام زجاج الشاشة، لتكون متاحة للرؤية من زوايا مختلفة، ومن ثم يتم الانتباه للإرشادات التحذيرية بشكل أسرع، كما تقترب صور كاميرا الرجوع للخلف من الحقيقة بشكل أكبر، مع تسهيل التقديرات المكانية.

وإضافة إلى ذلك، تخدم الشاشة الجديدة أنظمة الملاحة، إذ يعمل عرض خط السير بشكل ثلاثي الأبعاد على تسهيل عملية التوجيه.