«غيغاسيت» تطلق هاتفاً ذكياً منخفض الكلفة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أطلقت شركة «غيغاسيت» الألمانية هاتفها الذكي GS190 الجديد نظير سعر يبلغ 169 يورو (نحو 690 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي GS190 الجديد يمتاز ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير/‏‏ساعة، والتي يتم شحنها عن طريق شاحن سريع ومنفذ «يو إس بي» USB من نوع Type C.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بشاشة قياس 6.1 بوصات، ودقة 1560×720 بيكسل، وينبض بداخله معالج MediaTek Helio A22 MT6761 مع أربع أنوية Cortex-A53 بسرعة حتى 2 غيغاهرتز، بينما تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 2 غيغابايت.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل و«فلاش» LED، كما يمكن استخدام الكاميرا الأمامية لإلغاء القفل باستخدام تقنية «التعرف إلى الوجه» Face-ID.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد بنظام «أندرويد»، ويتيح إمكانية تثبيت بطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة.