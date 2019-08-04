المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إخفاء مشتريات من «آيتونز» على أجهزة «ماك»

في بعض الأحيان يقوم المستخدم بشراء مواد موسيقية أو بعض العروض التلفزيونية من متجر «آيتونز»، لكنه يرغب في الاحتفاظ بها لنفسه بشكل خاص بعيداً عن تطفل الآخرين. ويسمح «آيتونز» للمستخدم بإخفاء بعض مشترياته عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الحساب العائلي Apple ID. ويمكنك تحقيق ذلك باتباع هذه الخطوات:

• افتح حساب «آيتونز» وسجل الدخول ثم انقر فوق الحساب Account ضمن شريط القوائم، ثم انقر فوق قسم المشتريات Purchased، أو فوق قسم المشتريات العائليةFamily Purchases بحسب نوع الحساب.

• توجه إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة واختر كل الفئات الموجودة، وهي الموسيقى Music والأفلام Movies والعروض التلفزيونية TV Shows والكتب الصوتية Audiobooks مع التأكد من اختيار قائمة الجميع All في منتصف أعلى الشاشة.

• حدد العنصر الذي ترغب في إخفائه وانقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل حرف «x» بجوار العنصر.

• انقر فوق Hide لتأكيد الإجراء.