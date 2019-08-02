تمديد الموعد النهائي للمشاركة في «فيوتشريزم» إلى 5 أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أمس، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم» Futurism، الذي يقام بالتعاون مع «أكسنتشر» Accenture، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية المهنية، وذلك إلى يوم الاثنين الخامس من أغسطس 2019، الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأكدت الدائرة في بيان، أن قرار التمديد جاء نظراً إلى الإقبال الكبير الذي أبدته الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم للمشاركة في برنامج «فيوتشريزم»، لمنحها فرصة إتمام تسجيل طلباتها حتى تتمكن من عرض ما لديها من حلول تقنية مبتكرة في مجالات: التجارب المخصصة، استخدام ملاحظات وآراء المتعاملين وتحليل البيانات لتوفير تجارب شخصية مناسبة للزوّار، وتسهيل التجارب لتوفير تجارب ممتعة، والحرص على راحة بال المسافرين من خلال إزالة القيود بين الطيران والضيافة والخدمات التي توفرها الوجهة، والكفاءة الرقمية للعمليات لاستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت في القطاع، التي تتضمن: السعة الفندقية، الدفع، الحجز، وإدارة الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تسويق الخيار الأول للوجهة، وتشجيع المسافرين من شتى أنحاء العالم لاختيار دبي لتكون وجهتهم المفضلة، وكذا في مجال السفر الواعي لاستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم مفهوم السفر المستدام كجزء من مبادرة دبي للسياحة المستدامة.

وتخضع الشركات الـ10 المتأهلة لبرنامج مكثف مدته ستة أسابيع، يتم بعدها منح كل شركة فرصة إتمام مشروعها بدعم من «دبي للسياحة»، و«مجموعة سيرا»، و«أتلانتس النخلة»، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات.

وبعد انتهاء مرحلة التأهيل، سيقوم المتنافسون بعرض ما لديهم من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ضمن «جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأصحاب المشروعات التكنولوجية العالمية، والمستثمرين الدوليين، وشركات السياحة والسفر الرائدة، وسيقام في وقت لاحق من هذا العام.

وستعلن «دبي للسياحة» اسمَي الشركتين الفائزتين بالمركزين الأول والثاني، في الثامن من أكتوبر، وستحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى مزايا أخرى تتضمن إصدار تراخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لهما، وفرص للحصول على تمويل استثماري.

«دبي للسياحة» ستعلن الشركتين الفائزتين بالمركز الأول والثاني 8 أكتوبر