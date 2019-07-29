«سنيك بايت» تكشف عن ماوس ألعاب جديد

المصدر: برلين ـ د.ب.أ

كشفت شركة «سنيك بايت» Snakebyte الألمانية عن ماوس الألعاب Game:Mouse Ultra الجديد بغطاء قابل للتخصيص.

وأوضحت الشركة أن «ماوس» الألعاب الجديد يشتمل على خمسة أزرار قابلة للبرمجة، مع العديد من العناصر الانزلاقية القابلة للاستبدال، فيما تضم باقة الماوس الجديد غطاء ثانياً قابلاً للتخصيص، حيث يمكن للمستخدم تمييز ماوس الألعاب بشعاراته الخاصة.

ويمتاز «ماوس» Game:Mouse Ultra الجديد بوضع ضبط DPI بسبع مراحل حتى 16 ألف نقطة في البوصة، إضافة إلى إضاءة RGB القابلة للتخصيص حسب المتطلبات الفردية، ومقابض مطاطية وخمسة أزرار قابلة للبرمجة. أما بالنسبة للإعدادات الشخصية، فتتوافر ثلاثة أوزان مع عناصر انزلاقية قابلة للاستبدال.