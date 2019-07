المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل وظائف الأيقونات في Gmail

إذا كنت من مستخدمي الواجهة العربية الخاصة بإصدار الويب من منصة بريد «غوغل» Gmail، فإنه يمكنك الاستفادة من الأيقونات الموجودة في أعلى يمين الشاشة، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك أولاً، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية لاعتبار جميع الرسائل الواردة إليك مقروءة.

يمكنك أيضاً تحديد أي رسالة، بالنقر داخل المربع الصغير الموجود على يمينها، ثم النقر فوق الأيقونة السابقة لإظهار مزيد من إجراءات التعامل معها، كإضافتها إلى المهام، أو اعتبارها غير مقروءة أو غير مهمة، أو تجاهلها.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل نصف دائرة تنتهي بسهم، لتحديث البريد، والوصول إلى آخر الرسائل التي وردت إليك. كما يمكنك النقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مربع صغير، ليظهر أمامك خياران، أولهما تحديد جميع المحادثات الواردة بالصفحة الأولى من صندوق الرسائل في البريد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بشكل جماعي مع رسائلها، أو تحديد جميع المحادثات في كل صفحات صندوق البريد الذي تستعرضه.

إخفاء المجلدات في قائمة «ابدأ»

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك اختيار المجلدات التي ترغب في إخفائها بقائمة «ابدأ» من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» ذي اللون الأبيض.

مرّر داخل الجانب الأيسر من الشاشة حتى تصل إلى تبويب: «ابدأ» start وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومرر حتى تصل إلى قرب نهاية الشاشة وانقر فوق خيار: choose which folders appear on start.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم مجموعة المجلدات الافتراضية التي تظهر ضمن قائمة «ابدأ»، وهنا مرر بينها وعندما تصل إلى المجلد الذي لا يروقك ظهوره. حرك المؤشر الموجود تحته من وضع «التشغيل» on على اليمين إلى وضع «الإيقاف» off لليسار حتى يختفي اللون الأزرق.

وفي حال وجدت مجلداً ترغب في ظهوره ضمن قائمة «ابدأ»، حرك المؤشر الظاهر تحته من اليسار إلى اليمين.