«فيفو» تطلق هاتفاً جديداً من الفئة المتوسطة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيفو» Vivo الصينية، أمس، عن إطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة، بسعر 217 دولاراً (نحو 795 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي Z1 Pro يمتاز بشاشة IPS قياس 6.53 بوصات تعمل بدقة (HD+)، فيما تأتي كاميرا «السيلفي الأمامية» بدقة 32 ميغابيكسل، في حين أن الكاميرا الرئيسة على الجانب الخلفي تمتاز بدقة 16 ميغابيكسل فقط.

وأضافت «فيفو» أن هاتفها الجديد مزود بمعالج Snapdragon 712، الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي، وهو معالج ثماني النوى من الفئة المتوسطة يعمل بسرعة تصل إلى 2.3 غيغاهرتز. وبينت أن هاتف Z1 Pro الذكي يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة أوستة غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 64 و128 غيغابايت، مشيرة إلى أن الهاتف الجديد تم تزويده ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

وذكرت الشركة الصينية أن هاتف «Z1 Pro» يتوافر بثلاثة ألوان هي: الأسود Sonic والأزرق Blue والأسود Mirror.