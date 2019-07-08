«السلع الألمانية» تنصح بالتحقق من وضع الهاتف على قاعدة الشحن

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضحت هيئة اختبار السلع الألمانية، أن قواعد الشحن اللاسلكي تستهلك طاقة كهربائية دون داعٍ عندما يتم وضع الهاتف الذكي بصورة خاطئة، نظراً إلى أن ملفات الحث الكهربائي في الشاحن والهاتف الذكي لا تكون متطابقة، وبالتالي يتم نقل قدر قليل من الطاقة الكهربائية.

ونصحت الهيئة المستخدم بضرورة التحقق من وضع الهاتف في منتصف قاعدة الشحن قدر الإمكان، بحيث يتم الوصول إلى تغطية جيدة لملفات الحث الكهربائي.

وأضافت أنه لتجنب المزيد من استهلاك الطاقة يتعين على المستخدم مراعاة تصميم الشاحن عند الشراء، حيث لا يقتصر الأمر على قواعد الشحن، التي يتم فيها وضع الهاتف الذكي بشكل مسطح، بل هناك موديلات يتم فيها وضع الهاتف بشكل رأسي تقريباً، وبالتالي لا يمكن وضع الهاتف بصورة خاطئة تقريباً مع هذه الموديلات، حيث يتخذ الهاتف الذكي الوضع الصحيح للشحن تلقائياً.