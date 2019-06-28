إضافة وظائف جديدة إلى «تيليغرام»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الشركة المطورة لبرنامج التراسل الفوري «تيليغرام» بأن البرنامج حصل على بعض الوظائف الجديدة، أبرزها إمكانية إضافة الأشخاص الموجودين في الجوار، حيث أصبح من الممكن للمستخدم تبادل معلومات جهات الاتصال مع مستخدمين آخرين في البيئة المحيطة.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تسمى (People Nearby)، ويمكن تفعيلها من إعدادات إدارة جهات الاتصال، لكنها أشارت إلى أنه لن يتم العثور إلا على المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هذه الميزة في الجوار، في حين يبقى الآخرون غير مرئيين.

وأضافت أن من الوظائف الجديدة أيضاً ميزة (Groups Nearby)، التي تتيح إمكانية تشكيل مجموعات مرتبطة بالموقع، ولا تكون مرئية خارجه، لافتة إلى أنه فضلاً عن ذلك، فإنه يمكن الآن لمسؤولي المجموعات (أدمن) نقل مهامهم ومسؤولياتهم إلى أعضاء بالمجموعة.