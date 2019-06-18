وحدات فأرة للألعاب مزوّدة بأزرار سريعة

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة Roccat الألمانية، عن سلسلة جديدة من وحدات الفأرة المخصصة للألعاب والمزوّدة بأزرار سريعة، مشيرة إلى إطلاقها في الأسواق العالمية بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن السلسلة (Kain Aimo) تضم موديلات (Kain 100 Aimo) و(Kain 120 Aimo) و(Kain 200 Aimo) باللون الأسود، في حين أن موديلات (Kain Aimo) باللون الأبيض تحمل أرقام الموديلات (Kain 102 Aimo) و(Kain 122 Aimo) و(Kain 202 Aimo).

وأفادت Roccat بأن وحدات الفأرة الجديدة تتميز بأزرار Omron، التي تتمتع بعمر افتراضي طويل وتتحمل ما يصل إلى 50 مليون نقرة، إضافة إلى معالجة الإشارة بصورة أسرع مقارنة بوحدات الفأرة الأخرى المخصصة للألعاب.

وتأتي وحدات الفأرة الجديدة بوزن 89 غراماً، وتعتمد على مستشعر R8 من شركة Pro-Optic، ويعمل بدقة تصل إلى 8500 نقطة في البوصة.