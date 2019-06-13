إطلاق «نوكيا 2.2» الذكي بسعر منخفض

المصدر: هلنسكي - د.ب.أ

أعلنت شركة «HMD Global» الفنلندية، أمس، عن إطلاق هاتف «نوكيا 2.2» الجديد من الفئة منخفضة الكلفة، في الأسواق العالمية مع بداية يوليو المقبل بسعر 130 يورو (نحو 540 درهماً).

وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بشاشة قياس 5.71 بوصات تعمل بدقة 1520 x 720 بيكسل، ومزود بمعالج «ميدياتيك Helio-A22-SoC» رباعي النوى، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة اثنين وثلاثة غيغابايت.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لهاتف «نوكيا 2.2» تضم كاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل، مشيرة إلى أن الهاتف يعتمد على نظام تشغيل «غوغل أندرويد 9» ومثبت على ذاكرة فلاشية بسعة 16 غيغابايت، غير أنه يمكن زيادة سعة الذاكرة حتى 400 غيغابايت بفضل بطاقات الذاكرة الخارجية (micro-SD).

وأشارت الشركة الفنلندية إلى أنها زوّدت هاتفها الجديد ببطارية 3000 مللي أمبير، تكفي احتياجات المستخدم طوال اليوم بسبب مكونات «الهاردوير» الموفرة للطاقة، كما يمكن استبدال بطارية الهاتف الجديد.

540

درهماً سعر الهاتف الجديد.