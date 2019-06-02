المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشارك حق الوصول إلى أجهزة HomeKit

يمكن لمستخدمي أجهزة «أبل» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 10» والإصدارات التالية، أو أجهزة «ماك» العاملة بنظام التشغيل macOS Mojave والإصدارات التالية، منح الآخرين حق الوصول للأجهزة الذكية عبر حساباتهم على خدمة «آي كلاود» السحابية، ومنها الأجهزة المعروفة باسم HomeKit التي تتيح التحكم في أضواء المنزل، والستائر، ودرجات الحرارة، وذلك من خلال فتح «تطبيق المنزل» Home app على أجهزة «آي أو إس»، ثم النقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل منزل أعلى الجانب الأيسر من الشاشة.

ثم التوجه إلى قسم: «الأشخاص» People قرب نهاية النافذة الجديدة، والنقر فوق خيار: «دعوة» Invite.

ثم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ«آي كلاود» للشخص المقصود، أمام الحقل الفارغ بجوار كلمة to، أو النقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل علامة الجمع «بلس» أعلى يمين الشاشة للعثور على هذا الشخص ضمن قائمة جهات الاتصال.

وأخيراً، النقر فوق: «إرسال دعوة» Send Invite أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

تفعيل التشغيل الإجباري لـ«ساعة أبل»





تتوقف «ساعة أبل» أحياناً عن الاستجابة للأوامر، ما يوقع المستخدم في حيرة، ولذلك قد يجرب إعادة تشغيل الساعة، فيفاجأ بأن إعادة التشغيل لا تجدي نفعاً، فيضطر إلى إخضاعها لوضع «إعادة التشغيل» الإجباري؛ لذلك إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك إعادة تشغيل الساعة، أو تفعيل وضع التشغيل الإجباري من خلال النقر مع التثبيت فوق الزر الجانبي حتى يظهر أمامك زر الإغلاق فوق الشاشة.

حرك مؤشر الإغلاق Power Off إلى اليمين، وبمجرد أن يتم إغلاق الساعة انقر مع التثبيت فوق الزر الجانبي مجدداً حتى تشاهد شعار «أبل» Apple logo.

إذا لم تصلح الطريقة السابقة فيمكنك تفعيل وضع الإيقاف الإجباري بالنقر مع التثبيت فوق الزر الجانبي، وزر التاج رقمي معاً لمدة 10 ثوان على الأقل.

ارفع إصبعك عن الأزرار بمجرد رؤية شعار «أبل»، وعليك ألا تجري هذه العملية أثناء تحديث نظام التشغيل أبداً، أو تلجأ إلى إعادة التشغيل الإجباري إلا بعد استيفاء الحلول الأخرى.