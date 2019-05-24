«ريزر» تكشف عن فأرة لاسلكية لعشاق الألعاب

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» Razer الأميركية، أمس، عن إطلاق فأرة لاسلكية جديدة، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب، بسعر يبلغ نحو 140 دولاراً (نحو 515 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الفأرة Lancehead الجديدة تمتاز بفترة تشغيل طويلة للبطارية تمتد إلى 50 ساعة، وتعتمد على مستشعر متطور، حيث يعمل المستشعر PixArt PMW-3389 بدقة 16000 نقطة في البوصة ويبلغ معدل أخذ العينات 1000 هرتز، وبالتالي فإنه يمكن التعرف الى أسرع الحركات بشكل سليم. وأضافت أن الفأرة الجديدة مزودة بما يصل مجموعه إلى 10 أزرار من شركة «ريزر»، مشيرة إلى أنه يمكن تهيئة أزرار الفأرة على نطاق واسع، إذ يمكن تخزين ما يصل إلى خمسة ملفات تعريف شخصية على ذاكرة الفأرة مباشرة، كما تمتاز فأرة الألعاب بإضاءة RGB، التي يمكن تهيئتها في ثلاث مناطق.

ولفتت «ريزر» إلى أنه في حالة الألعاب المتوافقة فإنه يمكن حسب الرغبة مواءمة إضاءة الفأرة، التي يبلغ طولها 11.7 سم، مع مواقف اللعب المعنية.