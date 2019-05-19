المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

دمج ألواح الملصقات في «بنترست»

تسمح شبكة «بنترست» لمستخدميها بنشر ملصقاتهم PINS، أو حفظ ملصقات غير الداخل ما يُعرف بـ«الألواح» BOARDS، لكن صاحب الحساب قد يرغب أحياناً في دمج لوح أو أكثر معاً لتشابه المحتوى الخاص بهما، وهو أمر تتيحه «بنترست» بسهولة، من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب أولاً، ثم التوجه إلى أيقونة الملف الشخصي أعلى الشاشة، والنقر فوقها.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى شريط القوائم الرئيسة وانقر فوق «الألواح».

انقر بعد ذلك فوق اللوح الذي ترغب في دمج محتوياته مع لوح آخر، ثم انقر فوق أيقونة التحرير التي تبدو في شكل قلم، وانقر فوق: «الدمج» MERGE، ثم اختر اللوح الذي ترغب في دمج اللوح المرغوب معه.

توجه إلى: «انقل الملصقات واحذف اللوح»Move Pins and delete board، وانقر فوقه.

ويمكنك أيضاً دمج الألواح عبر سحب اللوح المرغوب، وإفلاته في منتصف اللوح الآخر، ثم النقر فوق خيار: «انقل الملصقات واحذف اللوح» Move Pins and delete board.

الوصول إلى تطبيق الأخبار في «ماك»

أعادت شركة «أبل» الأميركية تصميم «تطبيق الأخبار»the News app في أجهزة «ماك»، ليشبه تطبيق الأخبار الموجود في أجهزة «آي فون» و«آي باد». لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك الوصول للمحتوى المفضل على التطبيق من خلال الخطوات التالية:

أولاً: عندما يعرض عليك التطبيق المطبوعات التي قد تفضلها عند فتحه للمرة الأولى، انقر فوق أيقونة القلب أعلى الجانب الأيمن من المربع الخاص بالمواقع، فتصبح ضمن قائمة المصادر الإخبارية التي تفضلها.

ثانياً: بعد أن تنتهي من اختياراتك، انقر فوق زر: «تم».

ثالثاً: إذا لم تكن أضفت القنوات المرغوبة إلى «قائمة التفضيلات»، فإنه يمكنك البحث عن المحتوى الذي تفضله عن طريق أداة البحث، لذا أدخل موضوع البحث في الحقل الفارغ ثم انقر فوق زر Return ضمن لوحة المفاتيح.

رابعاً: ستظهر أمامك نتائج البحث مقسمة إلى أربع فئات، هي: «أهم النتائج» Top Results، و«القصص الخبرية» Stories، و«القنوات» Channels، و«الموضوعات» Topics.