المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تصدير قائمة التفضيلات من «سفاري»

تعد قائمة التفضيلات أحد أهم الأصول التي يعتمد عليها عمل المتصفح. وقد يقضي المستخدم في تكوينها سنوات. لذا فإن فقدانها لأي سبب يعتبر خسارة كبيرة للمستخدم، وقد لا يتمكن من إعادة إنشائها بسهولة. لذا يفضل بعض المستخدمين إنشاء ملف يضم قائمة التفضيلات وحفظه على الحاسب، للاستعانة به في حال تعرض المتصفح لأي مشكلة. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «ماك»، يمكنك تصدير قائمة التفضيلات بصيغة html وحفظها في المكان الذي تفضله باتباع ما يلي: افتح متصفح «سفاري» على جهازك، ثم توجه إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة وانقر قائمة «ملف» File، ومن ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «تصدير قائمة التفضيلات من» Export Bookmarks وانقر فوقه، وبعدها اختر المكان الذي تفضل حفظ القائمة به ثم انقر زر «حفظ» Save في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، لتجد الملف في المكان الذي حددته تحت اسم Safari Bookmarks.html.

تفعيل «الإشراف الأبوي» في «آي تيونز»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «آي تيونز» iTunes ورغبت في تفعيل ملمح الإشراف الأبوي على حاسبك الذي يعمل بنظام التشغيل «ماك»، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق iTunes على الحاسب، وتبدو الأيقونة الخاصة به على شكل نغمة موسيقية، ثم توجه إلى شريط القوائم وانقر فوق قائمة iTunes في أعلى يسار الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences وانقر فوقه.

وبعد ذلك انقر فوق تبويب «القيود» Restrictions في أعلى النافذة الجديدة، ثم ضع علامة التأشير بجانب نوع المحتوى الذي ترغب في منع مشاهدة الصغار له، كما يمكنك منع تشارك محتوى المكتبات الموسيقية أو الكتب وغيرها.

وبعد أن تنتهي من اختياراتك، تأكد من النقر فوق أيقونة القفل في نهاية يمين الشاشة، ومن ثم أدخل كلمة السر الخاصة بك مشرفاً حتى لا يتمكن أي شخص آخر من تغيير الإعدادات غيرك، وعندها انقر خيار «الموافقة» ok في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.